Under september flyttade Rikard Lindh licensen till Gävletravet och under torsdagskvällen togs första segern. Det var i ett V64-lopp på Örebro som Oskar J Andersson vann med Benji Dana. Från fjärde ytter gav han anfallsorder på sista bortre och över upploppet såg det lugnt ut för Oskar som kunde måtta in segern och vinna på 1.14;1a/2 140 meter.