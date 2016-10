Överkvalificerade kuskar på breddtravet?

Under kvällen fick man se några riktigt bra prestationer av hästar som är så pass bra att de ska klara sig utan att vara med och tävla under breddloppsdagar. Den som imponerade mest var Nicklas Westerholms Frida Montana som var helt överlägsen i V5-4. Efter att ha klivit fram i dödens varvet kvar tog hon över på baksidan och fortsatte sedan i härlig stil in i mål. Nickas Westerholm tar ut sin tränarlicens i höst och han kommer att bli en tränare att räkna med framöver...

Oskar Kylin-Blom ”lurade skjortan” av sina konkurrenter med den i 22 starter segerlöse Ampino Å i V5-1. Efter att ha vunnit kampen om spets lyckades Oskar vagga in konkurrenterna i ett lugnt tempo där ingen gjorde något. Även om det tog emot i den snabba avslutningen så kunde Oskar hålla undan med valacken. Oskar visade också också att han är överkvalificerad för att vara med i lopp av den typen.

Hemmahästen Harlekin Sign spelades till stor favorit i V5-4 och efter att lätt ha tagit hand om ledningen kom sedan resten av loppet att bli en ”promenad i parken” för den fyraårige hingsten.

– Det blev väldigt enkelt och nu satsar vi mot ett fyraåringslopp på Solvalla 19 oktober. Då får vi hoppas att det blir som i dag, sa en nöjd Stefan efter sin fina hästs snygga seger.

Amatören Anders Karlsson tog sin första seger i karriären. Detta sedan Rutbo Balderina in på upploppet kopplat greppet i V5-2. Nu blev det ändå hårt sista biten när Styfs Dunder kom loss den sista biten men på målfotot hade dalahästen nosen först.

– En skön känsla, jag skakar i hela kroppen. Det är samma känsla som när man får barn, sa den glade segerkusken. Jag vet att hon har kapacitet så det var skönt att hon fick vinna. Den här dagen kommer jag att komma ihåg länge, resonerade segerkusken.

Tidigare Bollnästränaren Janne Schön avslutade dagen med att vinna V5-5 efter en rykande avslutning med Bältra Spider. Kort före mål kunde valacken koppla greppet på mycket tappre Uncle Frank.