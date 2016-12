Så gick det i torsdagens V64 på Gävletravet

Torsdagskvällens V64-tävlingar på Gävletravet innehöll bland annat tre lärlingslopp där det sista av dem var direkt avgörande för vem som skulle erhålla titeln som Årets lärlingschampion.

Nu blev det dalatjejen Jenny A Björk som tog hem titeln. Detta sedan man spårat varje meter av finalloppet med John Byströms Kulani.

I det första loppet för lärlingarna för kvällen blev det seger för Viktor Karlsson som gav Ruter Ess ett lopp i rygg på ledaren. När luckan kom så avgjorde man enkelt och Viktor fick därmed en kalasstart på tävlingskvällen.

I det andra lärlingsloppet blev ett stenhårt lopp där Emilia Leo med M T Knight Rider länge ledde stort. Nu tog det emot den sista biten och mitt på upploppet kunde Magnus A Djuse koppla greppet med starke Signmeup, som tränas av storebror Mattias, och därmed gick bägge loppen till lärlingar från Östersund.

En populär hemmaseger tog Tomas Rosén med familjehästen Kattens Chamsin. Valacken fick ett perfekt lopp i rygg på ledaren och när luckan kom avgjorde hästen på ett snyggt sätt.

– Det är en härlig häst som tänder till varje år den här årstiden. Han hinner inte med riktigt när det går fort under sommaren. Han är startsnabb men jag valde ändå att släppa då han är klart bäst med lopp på väntan. I sista svängen satt jag bara och väntade på att det skulle bli en lucka för då kändes det att han skulle avgöra, berättade Tomas.

I V64-1 blev det Jörgen Westholm som drog det längsta strået. Detta sedan han kört till ledningen direkt och sedan stannade han där med sin treåring Champion Chip. Segern var hingstens första i karriären och kom i den femte starten. Den sista biten tog det emot rejält och det var ingen stor marginal man höll undan med. Segern var Jörgens andra för kvällen eftersom han inledde dagen med att vinna med Radjah D'Inverne trots en startgalopp.

Jörgen S Eriksson visade upp en fin treåring i Global Tailwind som svarade för en härlig långspurt. När hästen fick gå fram utvändigt om ledande favoriten Caddie Lac och sedan gjorde man processen kort med denne. Den sista biten kunde Jörgen sitta och finåka.

– Det var en riktigt härlig seger eftersom det har strulat mycket för hästen. Nu har han tänt till på allvar och det känns nu som det har lossnat för honom och extra roligt var det att det var lite mer pengar att köra om idag, tyckte Jörgen i vinnarcirkeln.

Mattias Djuse fick ge sig med Caddie Lac men fick sedan revansch när han vann den sista V64-avdelningen med hemmahästen Raiseyourglass. Lars Erik Erikssons sto kunde inte hålla spets men när hon sedan kunde runda till spets var det mycket vunnet. Sedan vann hon en tuff duell mot Annie Oakley Zenz som verkligen föll med flaggan i topp från dödens.

Kallblodsloppet inom V64 kom att handla om Magnus O Jonsson från start till mål med åttaårige Hallsta Vinnex. Valacken fick bestämma farten och när sedan värsta hotet Arragon fick ett helt omöjligt lopp så blev det en mycket enkel seger.

– Jag ville köra så sakta som möjligt eftersom han är väldigt snabb. Det var tredje gången på långt och innan den här starten hade han en seger och en andraplats, berättade segerkusken.

Så gick spelet

V64-1

Lopp 4 2140:

1) Champion Chip, Jörgen Westholm, 19,3 (55)

2) Rudolf Will, 19,3 (61)

3) Racer of the Night, 19,3 (240)

4) Heal the World, 19,5 (111)

5) Liketomoveitmoveit, 19,6 (175)

6) Allyhills Dream, 20,2 (24)

7) Read More, 20,8 (329).

Odds: 5,57

Plats: 2,34 – 2,40 – 7,45

V64-värde: 93 kr (41 208 kvar)

Tempo: 19,5/500, 20,5/1000, sista 500 – 17,5

KOMMENTAR: Champion Chip spets och fick bestämma – rejält utmanad sista 500 och höll undan knappt men säkert. Rudolf Will andra ytter – på i sista sväng och var inte stort slagen. Racer Of The Night rygg ledaren, loss 250 kvar – med i striden ända till linjen. Heal The World tredje inv, fick aldrig chansen – hade sparat i mål. Allyhills Dream dödens – slagen i sista svängen och orkade inte den sista biten. Upprepade galopper för Findus M.

V64-2

Lopp 5 2640 auto:

1) Signmeup, Magnus A Djuse, 19,5 (190)

2) M.T.Knight Rider, 19,9 (82)

3) Tyson Rivner, 19,9 (201)

4) O.F.Perchpike, 19,9 (384)

5) Enzo Boko, 20,0g (25)

6) On Track Kangaroo, 20,5 (42).

Odds: 19,06

Plats: 6,03 – 2,27 – 4,48

Strukna: 4, 11

V64-värde: 603 kr (6 361 kvar)

Tempo: 16,5/500, 17/1000, 18/2000, sista 500 - 25

KOMMENTAR: Signmeup fjärde utv, fram på baksidan och höll sedan farten klart bäst tillslut. M T Knight Rider spets och låg på hårt och ledde med 40-50 meter mitt i loppet. Höll bra men blev upphunnen mitt på upploppet. Tyson Rivner tredje inv, loss på baksidan och gick sedan bra in i mål. Enzo Boko startgalopp, sedan utv i kön – bra i skymundan till slut. On Track Kangaroo tredje utv, på 1200 kvar och fram som trea – tog slut tidigt – en besvikelse. Jeppas Pronto andra ytter– snabbt fram 800 kvar – galopp 600 kvar under rejäl attack – såg stark ut i det läget.

V64-3

Lopp 6 2640:

1) Hallsta Vinnex, Magnus O Jonsson, 30,3 (36)

2) Kolbergs Lillefot, 30,4 (73)

3) Stark, 30,0 (129)

4) Arragon, 31,3 (23)

5) Eldodin, 33,1 (58).

Odds: 3,69

Plats: 1,59 – 2,45 – 2,83

Strukna: 4, 10

V64-värde: 1 194 kr (3 315 kvar)

Tempo: 33/500, 30/1000, 30,5/2000, sista 500 – 28,5

KOMMENTAR: Hallsta Vinnex spets och fick sedan bestämma farten – utmanad i sista sväng och gled sedan undan i säker stil – bra! Kolbergs Lillefot rygg ledaren, loss 150 kvar och gick rejält in i mål. Stark tredje inv, loss 600 kvar – fram i sista sväng men orkade inte fullfölja riktigt. Arragon hängande i tredje spår och backades ned efter 600 i kön – på igen 950 kvar och snabbt fram på baksidan –tog slut i sista svängen. Eldodin dödens, gav upp helt till slut.

V64-4

Lopp 7 2140:

1) Global Tailwind, Jörgen S Eriksson, 17,4 (45)

2) Caddie Lac, 18,5 (20)

3) Ujiji, 18,8 (881)

4) Wille's Onyx, 19,2 (156)

5) Moolger, 18,6 (615)

6) Lyckans Erik, 19,5 (608)

7) Tingeling R.L., 19,6 (587)

8) Miranda I.S., 19,6g (296).

Odds: 4,57

Plats: 1,76 – 1,34 – 9,78

Struken: 8

V64-värde: 3 486 kr (1 101 kvar)

Tempo: 18/500, 20,5/1000, sista 500 – 17,5

KOMMENTAR: Global Tailwind med i andra ytter – på 1250 kvar till press på ledaren – tog över innan slutsvängen – lätt undan på ett bra sätt. Caddie Lec spets och fick bestämma – utmanad under slutvarvet – slagen 500 kvar – höll farten okej. Ujiji tredje inv, fint fram i sista sväng och fullföljde bra. Wille's Onyx dödens, sedan andra ytter – såg slak ut tidigt men höll ändå okej. Bicc's Lamborghini tredje utv, galopp 1050 kvar.

V64-5

Lopp 8 1640 auto:

1) Kattens Chamsin, Tomas Rosén, 14,9 (146)

2) J.L.'s Buv, 15,2 (354)

3) O.F.V.Continue, 15,4 (182)

4) K.A.Online, 15,4 (155)

5) Topgear, 15,7g (42)

6) Dream Trotter, 15,8 (36).

Odds: 14,67

Plats: 3,10 – 3,15 – 5,65

V64-värde: 67 138 kr (57 kvar)

Tempo: 11,5/500, 15/1000, sista 500 - 14

KOMMENTAR: Kattens Chamsin snabb start till spets, sedan rygg ledaren – loss 250 kvar och avgjorde enkelt den sista biten. J L's Buv spets efter 300 – höll emot bra men utan chans mot vinnaren. O F V Continue tredje inv, fullföljde godkänt på innerspår. Super Zantos fjärde utv, fram i spåren 800 kvar – kunde aldrig blanda sig i striden. Research fjärde inv, backades loss 450 kvar – aldrig med chans. Startgalopp för Jartinec.

V64-6

Lopp 9 2140 auto:

1) Raiseyourglass, Mattias Djuse, 17,9 (28)

2) Annie Oakley Zenz, 17,9 (33)

3) Bottnas Countess, 18,0 (254)

4) Olimeda, 18,0 (728)

5) Lacoeur, 18,7 (75)

6) Famous Boko, 18,8 (313)

7) Hakkestadhs Saga, 18,9 (208)

8) Divine, 19,1 (134).

Odds: 2,87

Plats: 1,49 – 1,60 – 2,74

Struken: 7

V64-värde: 103 851 kr (36 kvar)

Tempo: 14,5/500, 17/1000, sista 500 – 18,5

KOMMENTAR: Raiseyourglass kunde inte hålla spets men tog sedan över efter 600. Blev utmanad under slutvarvet – undan knappt men säkert. Annie Oakley fjärde spår i första sväng och sedan tidigt fram i dödens – gav sig aldrig och var inte stortslagen – bra! Bottnas Countess tredje inv, perfekt loss 350 kvar – gick okej men visade inte den rätta glöden den sista biten. Olimeda spets, släppte efter 600, sedan rygg ledaren - fick aldrig fritt – såg ut att ha en del sparat. Platina femte utv, fram i vida spår 900 kvar och gick fort en bit – slagen redan 500 kvar.

V64-omsättning: 6 497 438 kr.

Att utdela: 5 499 416 kr.

Antal system: 148 317 st.

Rätt rad: 3 –7 – 2 – 9 – 4 - 1.

Utdelning, 6 rätt: 103 851 kr, 5 rätt: 573 kr, 4 rätt: 47kr.

V4-omsättning: 648 945 kr.

Att utdela: 486 739 kr.

Antal system: 12 259 st.

Rätt rad: 2 – 9 – 4 - 1.

Utdelning, 4 rätt: 3 176 kr.

Tummen upp – Tomas Rosén visade upp Kattens Chamsin i strålande författning och valacken spurtade hem en snygg seger i V64-5.

Tummen ned – On Track Kangaroo gick fram 1200 kvar i spåren men redan på baksidan vardet slut på bensin. Visst verkade det väl lite si och så med viljan på den kanten...

Nästa gång: Enzo Boko såg fin ut efter galopp i V64-2 och Olle Alséns häst ser så fin ut för dagen att det kan komma en seger inom kort.