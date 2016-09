Seger för Terese T Rosén med Kattens Estelle på Gävletravet

Lärlingsloppet slutade med hemmaseger sedan Terese T Rosén vann med Kattens Estelle som tränas av pappa Tomas. Efter att ha fått ett bra lopp kunde det fyraåriga stoet avgöra tämligen bekvämt över upploppet.

– Det var jätteskönt att hon fick vinna nu. Jag tycker att vi hamnade lite för långt bak men sedan blev det bra och när jag tog ut henne på baksidan och då bet hon i bra. När jag sedan vred ut in på upploppet tog hon i ännu mer, sa en glad Terese i vinnarcirkeln.

Oskar J Andersson hade flera bra chanser på förhand och med Boynton kom det att handla om start till mål. Detta sedan hingsten öppnat bra med linjestart som det blev efter det att startbilen lagt ned verksamheten i samband med ett första startförsök.

Oskar tog sin andra dagsseger när han satte dit fina treårsstoet Under The Counter. När man spelade ut speeden på bortre långsidan så syntes det tämligen omgående vart segern skulle gå.

– Det är skönt att Jörgen och ägarna gav mig förnyat förtroende trots att det blev fel i Oakskvalet senas. Det här är en häst som vi hela tiden haft höga tankar om och som jagtror kommer att bli mycket bra framöver, resonerade Oskar kring vinsten med Under The Counter.

En som imponerade stort var Peter G Normans Da Vinci Boko som spurtade hem segern i V5-4. När det drog ihop sig till upplopp kom valacken flygande och kunde med lätthet avväpna ledande favoriten Caddie Hit och också hålla undan för likaledes vasst avslutande Com Valle.

V5-spelet avrundades med att Hagmyrens Mathias Andersson vann med egentränade Doctor Doxey Zenz. Hingsten fick ett fint lopp och kunde sedan avväpna ledarparet Urgent Call och Optimus Prime över upploppet sedan de två kivats en del under loppet.

I ett montélopp som reds innan V5-spelet drog igång blev det hemmaseger. Lisa Grahn Ruus Otto gavs ett fint lopp av Jenni Åsberg och tackade för det genom att spurta till enkel seger. Jenni var inte med när det reds om täten utan satt lugn invändigt och det betalade sig när det drog ihop sig till slutstrid. I och med segern tog Jenni också hand om segern i grundserien i mont'e.

Hemmaseger blev det också när Stefan Erlandsson ledde från start till mål med familjehästen The Golden News. Trots en tuff öppning kunde den treårige hingsten hålla undan säkert och ta sin första seger. Den segern kom i hästens femte start.

V5-1

4 Boynton

Odds: 4,33

Plats: 1,24 – 1,25 – 1,25

V5-värde: 108 kr (2 028 kvar)

Tempo: 13/500, 16/1000, sista 500 – 13,5

KOMMENTAR: Boynton blixtrade till spets direkt och fick sedan bestämma farten – undan knappt men säkert den sista biten. T P Fromadream direkt fram i dödens – närmade sig vinnaren men nådde aldrig riktigt ända fram. Overseas rygg ledaren – fick inte fritt men hade inget sparat. Charisme Du Nord sist utv, fram i spåren under slutvarvet – orkade inte fullfölja riktigt. Banzai Merci tredje utv, försökte 400 kvar men aldrig med chans.

V5-2

9 Kattens Estelle

Odds: 30,05

Plats: 3,74 – 1,87 – 1,37

Struken: 7

V5-värde: 1 705 kr (128 kvar)

Tempo: 18/500, 15,5/1000, sista 500 – 14,5

KOMMENTAR: Kattens Estelle tredje utv, ut på baksidan och fick rygg fram till 300 kvar – avgjorde enkelt på ett snyggt sätt. Candy R S sjätte utv, fram i spåren på baksidan och sedan med i rygg på vinnaren – fullföljde bra men aldrig med segerchans. Aramis Hornline snabb start och tog över efter 500 från tillägg. Slagen vid upploppets början men höll farten okej. Chicago Tuva andra ytter – fram 550 kvar i tredje spår men orkade inte riktigt. Västerbo Keyholder dödens – höll farten klart positivt.

V5-3

6 Under The Counter

Odds: 4,33

Plats: 2,13 – 3,00 – 7,71

Struken: 8

V5-värde: 3 245 kr (67 kvar)

Tempo: 09,5/500, 13/1000, sista 500 – 14,5

KOMMENTAR: Under The Counter bra med i andra ytter i den snabba öppningen – på 750 kvar och snabbt fram till täthästarna. Avgjorde innan upploppet och vann sedan bekvämt. Devon Am tredje utv, skuggade vinnaren men aldrig i närheten av att kunna utmana. Unreturned Love fram i dödens och höll farten uppe. Tog över 600 kvar och höll emot tappert – mycket duktig! Queen C D tredje inv, positiv avslutning när chansen kom. Galliano Boko fjärde utv, snabbt fram i sista svängen – galopp 250 kvar – gick fort i det läget. Indirah Brook spets under press – gav upp på redan på baksidan.

V5-4

3 Da Vinci Boko

Odds: 5,14

Plats: 2,37 – 4,93 – 1,33

V5-värde: 11 995 kr (18 kvar)

Tempo: 11/500, 13/1000, sista 500 – 12,5

KOMMENTAR: Da Vinci Boko fjärde utv, ut i spåren på baksidan och fick rygg i slutsvängen – mycket vass när rhan gavs anfallsorder. Com Valle rygg ledaren, fritt in på upploppet och nära vinnaren i mål. Caddie Hit spets i tufft tempo – utan svar mitt på upploppet. Cut Him Some Slack andra ytter – fram i slutsvängen men orkade inte till slut. Ritmo Di Poggio hängande i spåren och fick avanceras fram i dödens – slagen i sista sväng. Galopp kort efter start för Super Zantos.

V5-5

11 Doctor Doxey Zenz

Odds: 3,62

Plats: 1,75 – 1,56 – 1,37

V5-värde: 16 871 kr (13 kvar)

Tempo: 13/500, 14,5/1000, sista 500 – 15,5

KOMMENTAR: Doctor Doxey Zenz fint fram i andra ytter direkt – på 550 kvar och avgjorde sedan säkert även om han bröt ned en del sista biten. Urgent Call spets i en snabb öppning – utsattes för press i omgångar – slagen 150 kvar men gav sig aldrig helt. Optimus Prime fram i dödens och satte press på ledaren – höll strålande bra och gav sig motvilligt sista biten. Number One Face femte utv, bra avslutning – trivs bra med hårt tempo i loppen. Angel Heart fjärde utv, försökte på baksidan men kunde inget. Capone Sisu tredje inv, tidigt trög och visade inget extra.

V5-omsättning: 337 429 kr. Att utdela: 219 329 kr. Antal system: 4 824 st. Rätt rad: 4 – 9 – 6 – 3 - 11. Utdelning 5 rätt: 16 871 kr.