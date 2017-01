Tips till Gävletravet torsdag 26 januari

Efter att ha startat året med två lunchdagar så är det nu dags för en tävlingsdag som innehåller V64-spelet och därmed är det också ett klart steg uppåt vad det gäller klassen på hästar.

Den här dagen ska man också avtacka Gävletravets genom tiderna mest framgångsrike körsven, Sören Eriksson (1 569 segrar), som valde att sluta som aktiv vid årsskiftet. Han har också ett lopp uppkallat efter sig den här tävlingsdagen. Det har också Curt Carlsson som vid nyår valde att sluta sitt jobb som måldomare. Detta efter att ha varit aktiv funktionär i måldomarnämnden under många år.

Under kvällen är det också upptaktsträff för Rikstravet SHL – Brynäs där det är Erik Lindegren som har två hästar för stallets räkning.Synd bara att den här dagen ligger samtidigt som Brynäs har bortamatch mot Frölunda… För att se till det sportsliga under kvällen har vi fastnat för Claes Sjöströms Cut Him Some Slack (V64-3) som det bästa förslaget till singelstreck.

V64-1

7 Midas Metan har svarat för en rad bra insatser och han bör ha en bra chans i det här loppet. Det enda som egentligen talar emot är ett spår långt ut bakom startbilens vinge.

9 Åhlunda Muscleman gick starkt senast men efter att ha gått runt fältet fick han ge sig den sista biten. Han räknas igen men den korta distansen ser vi som ett minus.

2 Smile Of Mine har form och ett bra läge. Får hon ett bra lopp så ska hon kunna vara med i segerstriden.

5 My Gifted My vann näst senast och var också okej som fyra gången efter men inte lika vass den gången. Med klaff under vägen bör han vara med när det hela ska avgöras.

Rank: 7-9-2-5-1-3-8-10-12-4-6-11

V64-2

9 Järvsö Tor har inte startat sedan mitten av november. Det är en riktigt bra häst i grunden och vi räknar med att han är väl förberedd när han nu gör comeback. Jan-Olov Persson kör hästen själv och på det hästen visade i fjol som fyraåring så känns han som ett hett segerbud.

5 Wilda Fille är en stallkamrat till vår tipsetta som kommer till den här starten med tre raka segrar. Givetvis är han en av de som kan utmana och lärlingen Wiktor-Kylin Blom har två segrar tidigare med hästen.

2 Vesle Maja är en norsk gäst som inte har någon direkt bländande rad. På slutet har det blivit en hel del galopper för henne. I felfritt lopp kan hon ge Perssons två hästar en match.

Rank: 9-5-2-1-7-11-3-6-8-10-4

V64-3

8 Cut Him Some Slack har utvecklats oerhört på slutet förallt mer framgångsrike Claes Sjöström. Efter att ha avslutat fjolåret i härlig stil så tog valacken en snygg seger i V75 i sin senaste start. Den segern togs på Romme och hästen visade verkligen att han vuxit in i klassen på ett bra sätt. Nu står sjuåringen perfekt inne i loppet men det är klart att startspåret inte är det bästa. Eftersom hästen är blixtrande snabb så är det inte omöjligt att han ändå kan nå ledningen. Oavsett om det blir spets eller ej så är det en toppchans.

5 Banthechocolate har varit mycket betrodd på slutet men inte riktigt levt upp till förväntningarna. Normalt sett ska stoet kunna betydligt bättre än hon visat på slutet.

Rank: 8-5-9-2-4-6-7-1-3

V64-4

1 Uppohoppa tog sin första seger senast och såg då riktigt bra ut. Om Jorma Kontio inte blir fastlåst på innerspåret så tror vi att det kan vara dags för andra raka för fyraåringen.

6 Dust Collector tog också han första segern senast. Detvar en stark insats han svarade för den gången och vi ser honom som en klart intressant utmanare den här gången.

Rank: 1-6-7-11-2-15-8-3-4-12-14-5-10-9-13

V64-5

3 Cast Bolt har oerhört fin kapacitet men det finns också en hel del hetsiga tendenser i honom. Om han håller sig någorlunda lugn så är det bra chans att han spårar det här till mål.

4 Defy Anything kom bort senast men den är en häst av bra kaliber och på grundkapacitet är han ett givet motbud.

2 Candy R S gör ofta bra lopp och är ett givet streck från ett fint läge.

5 Blytung Am vann näst senast och var sedan sjua i V75. Hästen har kapacitet att vara långt framme.

6 Lindeberg satt fast med sparade krafter senast och kanvara en rysare.

Rank: 3-4-2-5-6-8-1-10-9-7-12-11

V64-6

14 Reggae Hall är ytterligare en häst från stall Claes Sjöström som startar med toppchans. Han är stark och tuff och den långa distansen är förmodligen det som gynnar honom mer än konkurrenterna. Han är i alla fall den givna tipsettan trots 40 meters tillägg.

4 Mayhem har riktigt bra form och har gjort starka lopp över lång distans. Om han håller sig till trav är han ett hot mot vår tipsetta i loppet.

Rank: 14-4-8-6-5-11-12-9-1-13-7-2-3-10-15

Övriga lopp

Lopp 1: 3 Järvsö Tone – 9 Polar Scott – 1 Järvsö Bukefalos– 2 Hjalmar

Lopp 2: 12 Fame Suspect – 11 Signmeup – 15 Mill Unix – 1 Simb Monastic

Lopp 3: 4 Kick My Dream – 3 Adventure D’Inverne – 6 Bottnas Cognac – 7Conny Rainbow

Lopp 10: 6 Global Traveler – 5 Fanny Sjöhammar – 8 Zakris Hornline – 12 Lillsves Davrik

V64-förslaget

V64-1: 2 Smile Of Mine, 5 My Gifted My, 7 Midas Metan, 9 Åhlunda Muscleman (1 Bottnas Countess, 3 Extra Allt)

V64-2: 2 Vesle Maja, 5 Wilda Fille, 9 Järvsö Tor (1 DaleSpik, 7 Gott Olle)

V64-3: 8 Cut Him Some Slack (5 Banthechocolate, 9Topgear)

V64-4: 1 Uppohoppa, 6 Dust Collector (7 Jeppas Pronto, 11 Scoccans Finest)

V64-5: 2 Candy R S, 3 Cast Bolt, 4 Defy Anything, 5Blytung Am, 6 Lindeberg (8 Alvena Tyson, 1 Dinozzo Yamoz)

V64-6: 4 Mayhem, 14 Reggae Hall (8 Caballero, 6 AndyPandy)

Systemet är på 240 rader