Vår expert Bo Eklöf fortsätter att dra in pengar på sina travtips. Förra veckans omgång på Jägersro gav nya pengar på fem rätt.

Nu väntar en V75-lördag på Färjestad och Eklöf sätter förstås målet högre än fem rätt. I så fall måste hans tre singelstreck gå in, där Rättvikshästen On Track Piraten är den mest givna spiken.