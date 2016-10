Travtips: Gävle torsdag 27 oktober

En riktig stjärna kommer på besök vid Gävletravets tävlingar på torsdagen den här veckan.

Norske kallblodsfantomen Tekno Odin kommer på besök tillsammans med sin tränare Öystein Tjomsland. Hästen verkar vara i sitt livs form och hans uppvisningar på slutet har visat att han förmodligen är världens bästa bland kallbloden för dagen.

Världsrekordet på fantastiska 1.17,9 innehas av Järvsöfaks och slogs en härlig julikväll på just Gävletravet och har sedan stått sig i många år. I och för sig är vi i slutet av oktober men trots det är det inte helt uteslutet att det blir världsrekord. För vår del är det ett givet singelstreck på V64-kupongen.

Det körs ytterligare två kallblodslopp under kvällen och dessa två håller väldigt hög klass men tyvärr är det få hästar i de loppen. I Leufstaloppet för fyraåringar är det verkliga topphästar men med bara fem hästar i startlistan placeras loppet utanför V64-spelet.

Efter den här dagen väntar nu närmast tävlingar på banan igen torsdag 10 november och även den gången är det V64. Då är det E3 Bonus som är dagens huvudlopp.

ROGER NYGREN

V64-1

2 Special Promise har visat bra form länge och han har nu lottats till ett perfekt läge och han får också Jorma Kontio i vagnen den här gången. Hästen bör under alla förhållanden få ett fint lopp och i så fall kommer han också att vara med när det hela ska avgöras. Loppet känns annars ovisst trots att det är bara åtta hästar som kommer till start.

5 Highspeed Call vann näst senast och i senaste starten satt han i rygg på ledaren. Då kom luckan aningen för sent men han sköt till bra och visade i alla fall att formen är bra. Han är så snabb att han nog kan ta spets om han laddas men det är klart att det också kan kosta mycket kraft för att komma till ledningen.

7 Shaq Is Back är bästa hästen i grunden men frågan är hur det står till med formen. Senast ledde han som storfavorit i ett montélopp men gav sig då alldeles för lätt. Om han löper upp till sitt kunnande så finns han med i striden.

Rank: 2-5-7-3-1-8-6-4

V64-2

1 Donnington Am har ingen rad som imponerar men han får ändå tipset. Läget är tilltalande och motståndet aningen enklare än han varit van vid. Loppet ser dock öppet ut och garderingar krävs.

3 Defrag Am är inte heller någon med en rad som skrämmer motståndarna. Dock finns det kapacitet som ska kunna räcka en bit.

4 Kapish G L är en hemmahäst som duger bra om han får till det riktigt. Det är en häst med god kapacitet.

12 Mellby Entre har det sämsta läget över kort distans. Valacken är bra och får han skapliga ryggar under vägen så är vi inte främmande för att han dyker upp i segerstriden.

5 All Knight är åter efter vila och kan vara ett bud om man vll gardera lite ytterligare i loppet.

Rank: 1-3-4-12-5-7-8-2-10-6-11-9

V64-3

8 Eikfaksen var trea i det svenska kriteriet och de som var före honom den gången finns inte med i det här loppet. Han är Tjomslands val i loppet och vi tror att det är mycket bra chans att han kliver fram till seger i det här lilla men ändå starka fält. Hingsten ser i alla fall att vara en travare av rätt klass.

6 Langlands Odin är en stallkamrat till vår tipsetta. Hästen såg fin ut när han tog en övertygande seger i sin senaste start. Han har hela tiden matchats mot de bästa och han är den som i första hand ska kunna göra livet surt för vår tipsetta. Vi väljer att nöja oss med streck för de två norska hästarna då det på förhand känns som de är ett nummer bättre än sina konkurrenter.

Rank: 8-6-3-5-4-7-1-2

V64-4

8 Deweykidumnhowe kvalade in på ett bra sätt på Solvalla och även om det känns som en mycket svårbedömd häst så tror vi att det kan vara ett bra segerbud. Valacken har i alla fall en lämplig uppgift här.

3 Quantum Estelle är en duktig hemmahäst som gör det bra varje gång. Skulle hon få bestämma i spets så stiger chanserna och hon är i alla fall ett måste på kupongen.

2 Winner Journey har en usel rad men med ett lopp i kroppen efter vila är han ändå streckvärd.

4 Chris Tomlin Am har också skaplig kapacitet och är värd att se upp med.

Rank: 8-3-2-4-13-10-9-12-11-6-5-7-1-15-14

V64-5

5 Tekno Odin verkar vara helt utan motstånd för dagen och över kort distans brukar han vara som allra bäst. Senast vann han på 1.18,5 och med tanke på att Gävle brukar bjuda på ett underlag av bästa märke så utgår vi ifrån att det finns viss chans till att publiken kan få se ett världsrekord. Årstiden är inte det optimala för det men hästen ser helt enkelt ruskigt bra ut för dagen. Allt annat än seger är att betrakta som en överraskning och för vår del är i alla fall singelstrecket helt givet.

10 Odin Tabac är förmodligen Sveriges för dagen bästa kallblod för dagen. Han hade kanske kunnat bjuda upp till kamp om det varit han som haft det bästa läget. Nu blir det svårt att slå den norska stjärnan.

Rank: 5-10-1-2-9-6-4-7-3-8

V64-6

3 Sloopy Joe är en i grunden mycket kapabel herre som haft en hel del otur och normalt sett skulle han ha tjänat betydligt mer än han gjort så här långt. Senast var han femma i V75 och var då favoritspelad. Nu är det ett helt annat sällskap och han blir ganska säkert favorit även nu.

5 Voulez Vous har varit mycket övertygande på slutet och vi väljer att dubbla på systemet med honom. Valacken är stark och tuff och vår tipsetta ska nog inte ta ut något i förskott om han får med sig Ove A Lindqvists i släptåg. Det kan i alla fall bli en trevlig fight mellan de två fina hästarna som vi väljer att ha som ett ”lås” på systemet.

Rank: 3-5-4-1-8-11-7-12-9-10-2-6

Övriga lopp

Lopp 1: 7 Mr Perfection – 12 Champion Chip – 10 Except One – 1 Selma Töll Lopp 2: 8 Sebastian Journey – 1 Jaguar Håleryd – 4 Marlon Donvici – 5 Bicc’s Lamborghini Lopp 3: 1 Mjölner Herkules – 5 Galileo – 2 Myllkärrs Sune Lopp 10: 1 Survival Kit – 12 Defy Anything – 2 Al’s Orlando Boy – 4 Madame Love Lopp 11: 8 A Sleepwalker – 9 Twinkle Kronos – 4 Turboture – 1 Special Director Lopp 12: 10 Västerbo Home Run – 4 Musical Man – 2 Tortuga – 5 Thithi Erica

V64-förslaget

V64-1: 2 Special Promise, 5 Highspeed Call, 7 Shaq Is Back (3 Francais Du Gull, 1 Jeepster)

V64-2: 1 Donnington Am, 3 Defrag Am,4 Kasper G L, 5 All Knight, 12 Mellby Entre (7 Nikitita, 8 Simb Ransom)

V64-3: 6 Langlands Odin, 8 Eikfaksen (3 Lomex, 5 Harry Växus)

V64-4: 2 Winner Journey, 3 Quantum Estelle, 4 Chris Tomlin Am, 8 Deweykidumnhowe (13 B G My, 10 Boy Hornline)

V64-5: 5 Tekno Odin (10 Odin Tabac, 1 Norheim Faksen)

V64-6: 3 Sloopy Joe, 5 Voulez Vous (4 Dream Trotter, 1 Make It Quick) Systemet är på 240 rader