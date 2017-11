Fortsatta tågförseningar under söndagen – kan lösas i eftermiddag

Orsaken är en kontaktledning som rivits ner, uppger Trafikverket på sin hemsida. Det innebär att bara två av fyra spår kan trafikeras på sträckan Häggvik – Upplands Väsby.

Felet upptäcktes strax före 07.00 på lördagsmorgonen och Trafikverket sände reparatörer till platsen. Under natten mot söndag uppdaterades Trafikverkets prognos – klockan 16 i eftermiddag kan tågen förhoppningsvis rulla som vanligt igen. Men tiden är preliminär.

Detta gällde för lördagen. Det är ännu oklart om exakt samma lösningar har gjorts för söndagen. Resenärer uppmanas besöka tågbolagens hemsidor för mer information:

Fjärrtågen mot Gävle och Dalarna och omvänt drogs med förseningar på upp till 60-80 minuter.

Regionaltågen Stockholm-Uppsala och omvänt via Märsta ställdes in. Arlanda Express ställdes in.

SL:s pendeltåg på linje 38 ställdes in Upplands Väsby-Älvsjö och omvänt. Pendeltågen på linje 36 ersattes i norr med buss Häggvik-Märsta.