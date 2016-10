UL drar in turen mellan Gårdskär och Överboda – "Bussen brukar vara fullsatt på morgonen"

Under vecka 44 är det höstlov men frågan var hur det skulle bli veckan efter.

Janine Pipers 9-åriga dotter tar bussen till skolan i Skutskär varje dag och de har inte fått någon information om de förändrade bussturerna. Anledningen till att turerna dras in är att vägreparationer ska göras under tiden.

Janine berättar att hon fått informationen om att turen skulle dras in via lappar som satts upp vid hållplatserna. Hon ringde då till Upplands Lokaltrafik, UL för att få svar.

Till sist fick hon veta att det kommer att gå en speciell skoltur för barnen på morgonen och därefter tre turer tillbaka på eftermiddagen.

Janine Piper säger att det är många som bor längs vägen som åker kollektivt varje dag, inte bara skolbarn.

– Bussen som går här klockan 7.20 är fullsatt varje morgon och den tillfälliga hållplatsen vid väg 76 som UL hänvisar till ligger en mil från oss, säger Janine Piper.

På UL:s hemsida går att läsa att bussen är indragen och resenärer hänvisas till en tillfällig hållplats.

– Det kommer att köra en specialdimensionerad skolbuss på sträckan Överboda-Långsand nästa vecka, säger Sture Jonsson, presschef på UL.

Det innebär att det är en något mindre buss som kommer att köra. Däremot kommer det inte att köras någon vanlig linjetrafik under den här perioden.

– Om det står någon vid hållplatsen och det finns plats så kommer de att få åka med, säger han.

Fakta/ Linje 504

Linje 504 dras in på sträckan Gårdskär - Långsand - Överboda den 1–13 november med anledning av reparationsarbete. Det innebär att hållplatserna Väktarstigen, Gamla byvägen, Lillbrovägen, Sågarbo, Rullsand, Ytterboda vägskäl, Hängbron, Prästgårdsvägen och Klappvägen dras in under tiden. UL hänvisar passagerare till den tillfälliga hållplatsen vid Överboda väg 76 i riktning mot Skutskär.