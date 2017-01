Donald Trump svärs in som president – här kan du se det live

Donald Trump svärs idag in som Amerikas 45:e president. Cermonin pågår på olika sätt under hela dagen. Så här går det till.

På fredagsmorgonen, klockan 14.30 svensk tid, börjar cermonin med att Trump deltar i en morgongudstjänst i St John's Episcopal kyrka i närheten av Vita huset.

Trump och hans fru Melania, dricker sedan morgonkaffe med president Obama och första damen Michelle Obama. Efter morgonkaffet beger sig Trump till Capitolium.

Vid 15.30 inleds sjävla ceremonin med ett inledningsförfarande. Efter det svärs vicepresident Mike Pence in av högsta domstolen.

Alldeles vid 18-tiden svensk tid, när det fortfarande är förmiddag i USA, slutar Barack Obama sin jobb som Amerikas 44:e president.

Mr Trump kan efter det sväras in som president. Den blivande presidenten ska svära samma ed som alla tidigare presidenter. Samma text finns i den amerikanska konstitutionen men med undantag för meningen "So help me God!, skriver AP i ett inlägg på Twitter. Hör eden här;

När Trump har svurit eden är det dags för honom att hålla ett installationstal. Barack Obama och hans fru Michelle lämnar därefter Capitolium med helikopter.

Trump intar sedan en installationslunch inne på Capitolium.

Klockan 20 svensk tid kommer president Trump och vicepresident Pence delta i en 2,4 kilometer lång parad ned för Pennsylvania avenue mot Vita huset.

Det förväntas vara mycket folk ute på gatorna för att hylla samt protestera mot de nya makthavarna.