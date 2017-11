Minst 26 döda efter masskjutning i kyrka i Texas

Minst 26 personer har dödats och 30 personer har skadats i en skjutning i en kyrka i Sutherland Springs, Texas, uppger tv-kanalen Ksat.

Det var runt klockan 11.30 lokal tid som larmet kom om en pågående skjutning vid First Baptist Church i Sutherland Springs i San Antonio, Texas. Skytten gick in under söndagsgudstjänsten i kyrkan och började avlossa skott.

23 personer hittades döda inne i kyrkan, två utanför och en person dog på sjukhus. De avlidna var mellan 5 och 72 år, skriver Fox news. Dödsiffran kan komma att stiga.

Skytten var klädd helt i svart och bar en skottsäker väst. Han ska ha börjat skjuta mot kyrkan så fort han steg ur sin bil. Sedan gick han in i kyrkan och fortsatte skjutandet.

Gärningsmannen är död och identifierad, men det är fortfarande oklart om han sköt sig själv eller blev skjuten. Motivet bakom dådet är i nuläget inte känt.

Enligt guvernör Abbott är det den dödligaste skjutningen i delstatens moderna historia, skriver Fox news.