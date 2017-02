Nationalister misstänks ha manipulerat Google: "Visar rasistisk och antisemitisk propaganda"

Franz Boas var en antropolog som i sin forskning argumenterade mot tron att den västerländska civilisationen står över andra kulturer. Den som googlade ‘Boasian Anthropology’ fick dock till alldeles nyligen upp en ruta högst upp i sökresultatet med helt andra faktauppgifter.

– Någon har ändrat Googles sökresultat för att visa rasistisk, antisemitisk propaganda, desinformation om antropologisk historia, skriver Michael Oman-Reagan, antropologisk forskare i USA på Twitter.

I sökesultatet påstods det att "boasiansk antropologi är ett pseudovetenskapligt judiskt angrepp på vit europeisk rasmedvetande och identitet. För att uttrycka det enkelt, den judiska boasianska antropologiska skolan föreslog felaktigt att 'ras var en social konstruktion' som inte är rotad i biologi eller vetenskaplig determinism."

Det felaktiga sökresultatet verkar senare under måndagen ha tagits bort av Google.

Fick hård kritik

Google fick så sent som i december förra året hård kritik efter att toppresultatet för söktermen "did the Holocaust happen", som kan översättas till "har förintelsen ägt rum", ledde till en sajt som drivs av en amerikansk nynazistsisk organisation.

Den som klickade på sökresultatet nåddes av rubriken "Tio orsaker till varför förintelsen inte ägde rum".

– Vi är ledsna över att se att hatorganisationer fortfarande existerar. Det faktum att hatsajter visas i sökresultaten betyder inte att Google stöder dessa åsikter, sade en talesperson från Google då till Fortune.