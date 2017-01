Storbritanniens premiärminister Theresa May: "Brexit ska göra oss starkare"

Läs också: Brittisk toppdiplomat hoppar plötsligt av efter Brexit-bråk

Under tisdagen höll Theresa May tal inför den grupp i Storbritannien som ska förhandla med EU om landets utträde. Under talet var hon tydlig med att landet kommer att gå på den hårda linjen.

– Storbritannien lämnar EU. Mitt jobb är att få rätt uppgörelse för Storbritannien när vi gör det, sa hon under talet.

May sade att regeringen har en plan för Brexit och det finns en plan för skolan.

– Vi söker ett nytt och jämlikt partnerskap mellan ett självständigt och självstyrande globalt Storbritannien och våra vänner och allierade i EU.

Under talet räknade May upp tolv principer som hon vill att landet ska ha med sig in i förhandlingarna. Bland annat anser hon att landet behöver stärka unionen mellan de fyra nationerna som finns i kungadömet. En annan princip är att en Brexit betyder att man har kontroll över hur många människor som kommer in till landet från Europa.

Hård Brexit

Theresa May går på linjen som kallas för en hård Brexit. Landet kommer inte att ha en fot kvar i EU, utan ska lämna det helt.

– Vi vill inte ha en modell som redan används av andra länder. Vi kommer inte att hålla fast vid delar av medlemskapet när vi träder ur.

Theresa May säger att landet inte kommer söka medlemskap i den inre EU-marknaden - men att Storbritannien vill ha tillgång till den. Landet kommer att söka frihandelsavtal istället.

Storbritannien kan komma att fortsätta göra utbetalningar till EU efter Brexit, men det ska endast handla om relativt små summor.

– Dagarna då Storbritannien gav stora bidrag till EU kommer att vara över. Eftersom vi inte kommer att ingå i den inre marknaden kommer vi inte att bidra särskilt mycket till EU.

May uppger att hon hellre lämnar EU utan ett handelsavtal, än att godta ett dåligt.

Storbritanniens parlament ska få rösta om det slutgiltiga Brexitavtalet.

Mays hårda Brexit – här är hennes tolv principer

1: Vi kommer att vara tydliga varhelst vi kan

2: Att lämna EU kommer att innebära att våra egna lagar kommer att gälla i Westminster, Edinburgh, Cardiff och Belfast

3: En starkare Storbritannien kräver att vi stärker den dyrbara union mellan de fyra nationerna i Storbritannien

4: Vi kommer att leverera en praktisk lösning som gör det möjligt att upprätthålla den gemensamma resezonen med Irland

5: En Brexit måste innebära kontroll av antalet människor som kommer till Storbritannien från Europa

6: Vi vill garantera rättigheterna för EU-medborgare som bor i Storbritannien och rättigheterna brittiska medborgare har i andra medlemsstater, så fort om möjligt

7: Inte bara kommer regeringen att skydda arbetstagarnas rättigheter som anges i den europeiska lagstiftningen, vi kommer att bygga vidare på dem

8: Vi kommer att sträva efter en djärv och ambitiös frihandelsavtal med Europeiska unionen

9: Det är dags för Storbritannien att gå ut i världen och återupptäcka sin roll som en stor, global, handelsnation

10. Vi kommer att välkomna avtal om att fortsätta att samarbeta med våra europeiska partners inom områden med stor vetenskap, forskning och teknik

11: Vi kommer att fortsätta att arbeta nära våra europeiska allierade i utrikes- och försvarspolitik även när vi lämnar själva EU

12: Vi tror att en stegvis process för genomförande kommer att vara av intresse för Storbritannien, EU-institutionerna och medlemsländerna