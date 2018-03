Hotelldirektören har hittat hem – bor i rymlig våning mitt i stan: "Vi har längtat efter ett eget sovrum"

TV: Hon bjuder på golfputtar och visar tungt fynd från Paris - häng med hem till Ulrika Westin.

Vägen till ett gemensamt boende tillsammans med maken Fredrik Westin har inte varit spikrak. När de blev tillsammans för nio år sedan bodde Fredrik i Brunflo med sina två barn och jobbade i Ånge – och Ulrika bodde i Söråker tillsammans med sin nu utflyttade son.

– Vi blev jättekära och pusslade och bodde varannan vecka med våra respektive barn.

För att hitta en lösning gick Ulrikas flyttlass till Brunflo. Hon fick jobb som chef på SJ Contact Center i Ånge och pendlade under två års tid från Brunflo och Sundsvall varannan vecka.

Det är här jag och Fredrik hänger och kollar på serier och golf.

Så småningom hittade de en större etagelägenhet i Sundsvall dit de flyttade tillsammans med Fredriks barn och sedan två år bor de tillsammans i en fyra på 145 kvadratmeter. Fredriks son och dotter har varsitt rum i ena delen och Ulrika och Fredrik har sitt sovrum i andra änden av lägenheten.

– Vi har längtat efter att ha ett eget sovrum så nu känns de skönt att kunna stänga om sig. Vi har ju sovit i vardagsrum i många år. Det är här jag och Fredrik hänger och kollar på serier och golf.

Sovrummet är luftigt med vita väggar och färgstark konst på väggarna.

– Jag älskar att se långt och härifrån ser jag upp mot Haga och Sundsvallsbron och hotellbåten förstås...

Sedan fem år tillbaka är Ulrika vd för Folkets hus i Sundsvall där hon ansvarar för Quality Hotel, biografen och Söråkers Herrgård.

– Jag älskar det progressiva i den här staden. Stan växer med det här och jag tycker inte att det är negativt. Sedan om den är snygg eller inte, det lägger jag ingen värdering i, säger Ulrika.

Vid sidan om sängen har Ulrika en liten golfputter-bana. Där sker vinterträningen och Ulrika är entusiastisk över sitt relativt nyvunna intresse.

– Det är många som bara tränar på utslag men man glömmer ofta att träna på puttningen. Här tränar vi under vintern, säger Ulrika och slår tre raka hole in one.

I december, på självaste julafton, fyller Ulrika 50 år. Hon har bestämt sig för att fira hela året.

– Jag ska göra olika saker med mina nära och kära, ett antal resor är planerade. Sedan avslutar vi nog med en stor fest, jag älskar fester.

När familjen flyttade till Tullgatan hade de en stor inflyttningsfest i våningen.

– Vi var 75 personer här och hade musiker på plats, det gick hur bra som helst.

Det stora paradrummet delas av med skjutdörrar mot de två sovrummen. Basen i hela hemmet är vit och konsten tar plats i alla rum. Nya möbler blandas med loppisfynd.

– Vi vill ha ett hem som är vi med saker som vi tycker om – det som är personligt och detaljer som har någon historia.

Vid matsalsbordet äter de när de har gäster eller när de äter långfrukost på helgen. Skolstolarna fyndade Ulrika för några hundralappar.

– Det här rummet är nästan för stort, det måste fyllas med en massa folk! Vi brukar hamna i soffan i sovrummet, säger Ulrika och skrattar.

De stora svarta sofforna köpte de av den tidigare hyresgästen. På väggen hänger konst i knalliga färger.

– Vi trivs svinbra att bo med den här takhöjden, ibland kan vi tänka att vi skulle köpa något men det är svårt att hitta något som är bättre än det här.

Fredrik är musiker och var tidigare gitarrist i bandet Corroded. Han har samlat sina gitarrer vid öppna spisen och ovanför dem hänger två tavlor av Sundsvallskonstnären Dirty Elmo och lite oväntat, en bild som Lasse Berghagen har målat.

– Lasse var hos oss på Meet & Greet och hade ritat den bilden i loungen. Jag frågade om jag fick köpa den och skänka pengarna till Bris. Det fick jag och det känns lite speciellt.

Köket har New York-känsla med en tegeltapet längs den rundade väggen mot trapphuset. I hallen sitter konst på rad och golfbagarna står framme.

– Vi har fortfarande en dröm om New York, vi kanske kan bo där någon gång i framtiden, vem vet? Det är så härligt att drömma.

Köksfönstren vetter mot innergården där snön fortfarande ligger djup.

– Vi brukar bära ner solstolarna ibland och vi hoppas att den nya krögaren på Hybris kommer att ha uteservering. Sundsvalls stenstad har så många fina innergårdar, det är kul om fler får ta del av dem.

Fakta: Ulrika Westin

Familj: Maken Fredrik, sonen David, 22, bonusbarnen Annie snart 13 år och Olle, 17 år. Franske bulldoggen Dexter.

Jobbar med: Vd för Folkets hus Sundsvall. Koncernen äger två dotterbolag, Söråkers Herrgård och Quality Hotel som Ulrika också ansvarar för.

Äter helst: Jag äter gärna vegetariskt och god fisk men också italienskt som risotto och pasta. Jag vurmar också för svensk husmanskost.

Dricker helst: Jag uppskattar god dryck, jag älskar champagne och ett gott smakrikt vitt vin som passar till maten. Jag får många fina tips från köksmästaren på jobbet.

Fritidsintresse: Jag har börjat spela golf på senare tid och det är så kul. Jag började i augusti 2016 och sedan längtade jag hela vintern. Jag gick 80 rundor i somras och sänkte mig från 54 till 26, den här säsongen ska jag ner till 20. Vintertid är vi gärna i fjällstugan i Vemdalen – jag älskar att vara där.

Favoritrum: Sovrummet, jag tycker att det är så fint med utsikten.

Dold talang: Jag kan spela fiol och nyckelharpa.

