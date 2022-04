Fotbollsfesten fortsätter – se fyra nya direktsända matcher på lördag

► Rimbo IF vs Gefle IF, division 1 norra Svealand

Dag: Lördag

Tid: 15.00

Plats: IP Arkadien

Kommentar: 2–1-segern mot BK30 i lördags gör att Gefle IF nu är uppe topp fem efter en vinst och ett kryss på säsongens två första matcher. Till helgen möter man Rimbo IF som inlett säsongen med tre raka förluster och ligger sist i tabellen.

SE MATCHEN HÄR: Rimbo tar mot Gefle IF

► Västerås BK 30 vs Sandvikens IF, division 1 norra Svealand

Dag: Lördag