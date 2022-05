Det är innehållet i insändaren som är viktigt

Att vara anonym när man skriver en insändare fyller också ett syfte. Fokus ska vara på budskapet och inte på mig. Jag är anonym också för att människor har åsikter om "såna" som skriver insändare. Ibland kan jag skriva en relevant signatur för innehållet i texten, till exempel min yrkestitel eller hyresgäst eller dylikt. Det räcker tycker jag.

När jag läser insändare tittar jag på ämnet man skriver om för att välja vad jag vill läsa om. Vem som skrivit den har ingen betydelse för mig. Jag vet ju inte vem det är ändå. Vissa nyfikna kan ju leta rätt på namnet i sociala medier och så vidare. Det vill inte jag. Om man blev tvungen att skriva under med sitt namn skulle jag sluta skriva insändare. Thats it.

GD-prenumerant