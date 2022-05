I dag kommer det att firas på våra fritidshem

Fritidshemmet har en enorm potential att bidra till elevers utveckling. I Lärarförbundets politik för framtidens fritidshem identifierar vi satsningar som måste göras för att fritidshemmen ska bli bättre arbetsplatser och ha en positiv påverkan på både elever och vuxna genom hela skolsystemet. Lärarförbundet driver bland annat satsningar på att få ner antalet elever per avdelning, att få fler utbildade lärare, högre lön, bättre arbetsvillkor, bättre arbetsmiljö och en tydligare prioritering av fritidshemmet, från såväl som statligt håll som i kommunen och på den enskilda skolan.

Under pandemin har personalen i fritidshemmet gjort ett strålande arbete och har varit en av de samhällsviktiga verksamheter som måste vara öppen och tillgänglig under svåra omständigheter. Naturligtvis har det påverkat lärarna i fritidshemmet med en hög arbetsbelastning att både täcka upp för varandra, jobba kort om personal och att kliva in i skolan för att hjälpa kollegor under deras frånvaro. Vi behöver därför förbereda oss för post-covid. Hur kan Gävle kommun se till att personalen i fritidshemmet fortsätter orka med sin viktiga verksamhet.

Fritidshemmen har en enorm potential att vara en fantastiskt viktig verksamhet för en majoritet av alla barn i Sverige. Den kan också vara en spännande, utvecklande och hållbar arbetsplats för tiotusentals lärare och andra anställda.

Nu ser vi till att förverkliga den potentialen!

Lärarförbundet

Mikael Forsberg