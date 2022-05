Vi kräver en nollvision av tobaksrelaterad dödlighet

I Gävleborg uppger sju procent i åldern 16-84 år att att de röker dagligen. Det är nära en halvering på tio år. En viktig orsak till minskat rökande är övergången till snus och framför allt nikotinportioner (snus utan tobak). Enligt Snusrapporten för Gävleborg, som presenterades nyligen, framgår att 42 procent av Gävleborgarna snusar nikotinportioner och att hälften av dessa har börjat med detta för att sluta röka. Snus och nikotinportioner hjälper rökare att sluta, vilket är bra för folkhälsan.

Just nu pågår ett arbete kring lagstiftning och beskattning av tobaks- och nikotinprodukter. Ett område är just nikotinportioner, även kallat vitt snus, som i dagsläget kan säljas helt lagligt till unga under 18 år, vilket är helt förkastligt. Inför valet i höst har vi presenterat ett Valmanifest med förslag kring hur vi bland annat kan sträva mot en nollvision av tobaksrelaterad dödlighet. Flera av våra förslag är konkret lagstiftning för tobak- och nikotinprodukter som i många fall har en hårdare linje än vad lagstiftaren föreslår.