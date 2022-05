Man vill polisanmäla Länsstyrelsen efter han fick en tillsägelse

I februari kontaktade Länsstyrelsen mannen för första gången efter att en anmälan kommit in som angav att mannens hund inte rastas tillräckligt. Under samtalet ska mannen då ha sagt att han ska polisanmäla Länsstyrelsen om de kommer för att göra en kontroll, men när de informerar om att de vill diskutera anmälan via telefon uttrycker mannen endast att han inte vill prata och avslutar samtalet.