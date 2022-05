Stadsträdgården–Boulognerskogen är vårt förnämsta kulturarv

Året var 2012 och en förtätningsvåg svepte över landet, och självklart skulle Gävle dras med. Inspirerad av föreningar som YIMBY (Yes In My Backyard) planerades förtätningar av innerstaden. Först ut blev Klockgjutareparken. I den södra delen av parken skådar vi resultatet i form av några betongkolosser som skymmer den del av parken som blev över. Den 19 augusti 2012 hade Folkpartiet (dagens liberaler) ett upprop i Klockgjutareparken, en välbesökt tillställning med talare som försökte förmå publiken att ställa upp för bevarande av tätortsnära miljöer. Ärendet Klockgjutareparken beslutades, och finns redovisad av Ingegerd Sörgard. (GD 21 september 2012)

Nämndens beslut löd: Byggnads- och miljönämnden överlämnar utan ändring detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande. För förslaget röstade fem socialdemokrater, en vänsterpartist och två moderater. Som motförslag ställde miljöpartiet, stödd av tre moderater, en anmodan om att remittera ärendet till fullmäktige tillsammans med en kritisk formulering. Folkpartiet och en moderat röstade för att förslaget hamnade i papperskorgen. Så byggdes husen i den vackra parken, och strax därefter kastade sig byggnads- och miljönämnden över Sofiaparken. Där stod ett okänt kulturarv i form av ett hundraårigt äppelträd planerarna missat, något som försenade byggnationen. Folkpartiet kämpade emot, men Mark- och miljööverdomstolen från Sundsvall tillkallades och gav sökt tillstånd. Gävleborna förstod dock äppelträdets kulturvärde och gjorde fortsatt motstånd mot byggnation, varför trädet bevakades kontinuerligt av frivilliga krafter. Ändock sågades det ner i ett obevakat ögonblick, utan att någon förövare greps. Kanske var det folkpartiet tillsammans med allmänhetens protester som ledde fram till erfarenheten, inga fler parker kommer fortsättningsvis att bebyggas.