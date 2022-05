I dag firar vi Förskolans dag

1 juli 2011 blev förskolan en egen skolform. Det tydliggjordes också att det är legitimerade förskollärare med behörighet att undervisa i förskolan som får bedriva undervisningen, och att det är förskollärare som också har ansvar för densamma. För att lärare i förskolan ska kunna fullfölja sitt uppdrag krävs i dag fler behöriga lärare, tid för planering, reflektion och utveckling, förutsättningar för att implementera den nya läroplanen Lpfö18, minskade barngrupper och färre kringuppgifter. Gävle kommun sa vid årsskiftet 20/21 upp det lokala skolavtalet som gav förskollärare planeringstid med minst sex timmar i veckan. Sedan det avskaffades har vi sett en betydande minskning av tid till förberedelser, reflektion och dokumentation för våra förskollärare. I Lärarförbundets politik för framtidens förskola identifierar vi satsningar som måste göras för att förskolorna ska bli bättre arbetsplatser och ha en positiv påverkan på både elever och vuxna genom hela skolsystemet. Lärarförbundet driver bland annat satsningar på att få ner antalet elever per avdelning, att få fler utbildade lärare, högre lön, bättre arbetsvillkor och bättre arbetsmiljö.

Under pandemin har personalen i förskolan varit en av de samhällsviktiga verksamheter som måste vara öppen och tillgänglig under svåra omständigheter. Naturligtvis har det påverkat lärarna i förskolan med hög arbetsbelastning genom att både täcka upp för varandra vid vikariebrist och att byta arbetsplatser för att hjälpa kollegor under deras frånvaro. Vi behöver därför förbereda oss för post-covid.

Vad kan Gävle kommun bidra med för att lärare i förskolan ska orka med sitt läraruppdrag?

Tina Selhammer

Camilla Hansen

Lärarförbundet