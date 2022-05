Se upp med alla extrakostnader hos sportbutiker

Totalkostnad att tvätta och sköta skaljackan, som används året om, om tvätt en gång per månad, blir 1 440 kronor per år! Nästan lika mycket som jackan kostar i inköp. Inget av produkterna är biologiskt nedbrytbara. Jag törs inte tänka på vad min tvättmaskin skulle skicka ut i avloppet efter en tvätt.

Jag går in på en något mindre sport- och friluftsbutikskedja, där det endast finns biologiskt nedbrytbara tvätt- och impregneringsmedel. Tvättmedlet kostar här per tvätt cirka 5-10 kronor. Impregneringsmedlet också betydligt billigare än den större sportbutikskedjans. Totalkostnad vid tvätt en gång per månad blir här cirka 200-300 kronor per år inklusive impregnering. Slipper dessutom belasta miljön.