Trumpetande SAIK-profilen Bosse Hedwall från Sandviken ur tiden

Bo "Bosse" Hedwall föddes 1942 och var för många känd som en musikprofil i Sandviken och Gästrikland. Redan 1968 började han spela trumpet i Sandviken Big Band och var även aktiv där som manager. Under 70-talet drev han dansbandet Bosse Heeds som sedermera blev Bosse Heeds Storband (som dessförinnan även hetat Bosse Heeds lilla storband en kort tid) och spelade swingjazz. Bland andra musikaliska åtaganden märks Kaptenssextetten, Sandvikens Musikkår och ett engagemang i Sandvikens Jazzclub. Dessutom var han från 80-talet till 2006 kapellmästare i sambaorkestern som spelade för SAIK. År 2004 fick han Sandvikens kommuns kulturpris och det ett helt år innan Tomas Ledin. Så sent som 2014 intervjuade tidningen Hedwall då SBB spelade i "Idol" då det var storbandstema. Han var även verksam som lärare. Bosse Hedwall somnade in fridfullt under natten mellan tisdag 17 maj och onsdag 18 maj efter en tids sjukdom och blev 80 år gammal. Beskedet kommer från hans son Jonas Hedwall.