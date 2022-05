Det är inte lätt att klara dagens bank

Han loggade in via appen, och omgående kom det upp om han skulle svara på några frågor, klickade ok, och ny bild skulle komma med frågor. Väntan, väntan och ytterligare väntan, men inga frågor kom upp, sidan bara ”tuggade”, det innebar också att han inte kunde komma in på sitt konto, för först skulle ju frågorna besvaras!

Vi kom överens om att kontakta kundservice på Swedbank, ringde telnr 0771 (öppet 7-20), det första som kommer upp är ”du har fem val”, vi valde, därefter skulle man logga in via bank-id, vi gjorde så, ”du har sju val”, vi valde personlig service, nästa som kommer upp är ”din väntetid är 45 minuter”, ”du har plats nr 143”.