Gävle står inför stora utmaningar

Denna fråga är dock inte ny. Redan i januari skrev vi Kristdemokrater ett debattinlägg i frågan. I februari lämnade vi Kristdemokrater in en fråga på kommunfullmäktige till den styrande majoriteten (S MP L C) med rubriken – Hur förbereder sig Gävle kommun på Högskolan i Gävle förändringsarbete. I mars debatterade vi frågan i kommunfullmäktige. Eftersom de styrande partierna (S MP L C) inte verkar prata om detta med varandra så skulle det ju varit smakligt om Helen Börjesson (MP) gjort något inlägg i den debatten som åtminstone antydde på denna plötsliga upprördhet.