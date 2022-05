Du ska vara stolt för att du gör en god insats för Testeboån

Länsstyrelsen har sammanställt de åtgärder som krävs för att vi ska nå miljömål och andra mål som är fastställda för Testeboån. Vi kan konstatera att det blir tuffa villkor om elproduktionen ska fortsätta. Villkoren blir rentav orimliga. Just därför erbjuder Vattenkraftens miljöfond generös ersättning till ägarna till de allra mista kraftverken, som de i Testeboån, om alternativet att avveckla väljs.

För just laxen finns ett förvaltningsmål som Hav- och vattenmyndigheten fastställt. Målet är att laxbeståndet i Testeboån senast 2025 ska nå 80 procent av den potentiella produktionen av laxsmolt. Nu är statusen på laxbeståndet omkring 20 procent. För att nå målet måste fisken få möjlighet att vandra fritt såväl uppströms som nedströms i Testeboån. Att samtidigt producera el när fiskvandring pågår är helt enkelt inte möjligt. Väljer Per Nilsson söka tillstånd för att driva kraftverket vidare så blir det en match mellan Per Nilsson och alla övriga intressen i Mark- och miljödomstolen. Det är där villkoren för kraftverksdriften kommer att fastställas någon gång under 2023.

Med de villkor som länsstyrelsen och andra beskrivit och som diskuterats under samverkansprocessen inför prövningarna i domstolen kan det handla om upp till en halvering av elproduktionen i kraftverken i Oslättfors och Strömsbro, och därmed en halvering av marknadsvärdet på samma kraftverk. Några av villkoren blir att kraftverket i Strömsbro ska vara stoppat när fiskvandring sker och att vattenföringen inte längre får regleras så som sker i dag vid kraftverket i Oslättfors. Därtill kommer krav på en helt ny fiskväg vid Oslättfors kraftverk i vilken minst 1 500 liter per sekund ska rinna. Så för Per Nilsson, som deklarerat att kraftverken ändå kommer att säljas, är det nog ingen en dum idé att ta vara på möjligheten att sälja kraftverken i Strömsbro och Oslättfors till oss gävlebor redan nu.

Alla kraftverk och regleringsdammar i Testeboån kommer att prövas samtidigt i Mark- och miljödomstolen. De två kraftverken i Testeboån uppe i Åmot och de treregleringsdammarna uppströms Åmot som Per Nilsson också äger, väljer han att avveckla med stöd från Vattenkraftens miljöfond.

Bernt Moberg