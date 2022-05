Andersson: Vi fortsätter dialogen med Turkiet

– Vi fortsätter att ha en dialog med Turkiet, har det tillsammans med Finland och jag ser fram emot fortsatta samtal, säger Andersson innan hon skyndar vidare in till mötet.

På väg in till måndagens EU-toppmöte i Bryssel kommenterar Andersson helgens senaste utspel från Turkiet om att samtalen med Sverige och Finland inte nått upp i "önskad nivå".

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg är samtidigt hoppfull om att militäralliansen snart kan utvidgas, lagom till kommande toppmöte om drygt en månad.

– På toppmötet i Madrid stakar vi ut vägen framåt under det närmaste decenniet. Vi kommer också att få sällskap av Finland och Sverige, som just har lämnat in historiska ansökningar för att gå med i vår allians. Madridtoppmötet är en viktig möjlighet att återbekräfta Natos värderingar, säger Stoltenberg i ett tal i Madrid.

Talet hölls med anledning av att Spanien varit medlem i försvarsalliansen i 40 år. Det toppmöte Stoltenberg syftar på äger rum i samma stad om en månad, den 29–30 juni.

Det har på många håll uttryckts förhoppningar om att Finlands och Sveriges medlemskap skulle vara klara lagom till Madridmötet. Men i så fall måste alliansens medlemmar vara eniga. Turkiet har invändningar mot hur bland andra Sverige ser på kurdiska organisationer, och vill därför i dagsläget inte godkänna ansökningarna.

I måndagens tal på den kungliga teatern, "El Real", i Madrid nämnde Stoltenberg inte Turkiets kritik, rapporterar nyhetsbyrån AP.