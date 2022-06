Fick ovälkommet besök – högg honom i ryggen

Mannen som trängde sig in i lägenheten ska ha gjort det för att dennes tidigare partner befann sig där. I förhör har bostadsinnehavaren berättat att den andre mannen både kastade stenar på lägenhetens fönster och knackade på dörren under en lång tid för att få bli insläppt. Bostadsinnehavaren valde därför till sist att släppa in mannen, och ska då ha fått ta emot en knuff. Han ska då ha gripit tag i ett föremål och huggit den ovälkomna besökaren i ryggen.