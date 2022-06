När den politiska ledningen (S, MP, L, C) pratar om trygghet kommer ord som aktiviteter, gemenskaper, trygga uppväxtvillkor och en bra start. Vi Kristdemokrater ser ett samhälle med ökande brister i attityder, förtroende och tillit. Vi ser skadegörelse, bränder, hot och våld. Vi ser hur etik och moral luckras upp. Ingenstans nämner (S, MP, L, C) familjen eller den lilla nära naturliga gemenskapen som vi faktiskt föds in i. Ingenstans pratar man om det grundläggande förebyggande arbetet som kan ske där. Här behövs nya politiska tankar och idéer som ser hela kedjan från små barn till åldersberikade seniorer. För oss Kristdemokrater ska hela kedjan fungera.