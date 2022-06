Hot mot journalister är ett hot mot demokratin – därför är åklagarens brister allvarliga

Jag är upprörd. Enligt en dom i hovrätten har åklagaren brustit i att ens försöka ta fram all bevisning i fallet med den före detta Gävleimamen Abo Raad och Gefle Dagblads reporter Johan Järvestad. I tingsrätten fälldes imamen för olaga tvång, då GD-reportern raderat bilder i sin kamera för att han kände sig tvingad till det. Men i hovrätten frias Abo Raad.

Jag påstår på intet sätt att domen är felaktig. Vad vittnen och eventuellt existerande film hade kunnat bevisa vet vi inte, eftersom de aldrig lades fram. Att reporterns egen ljudupptagning från tillfället tyder på att imamen uttalat sig hotfullt – “Ta bort, ta bort den, annars ska jag krossa den” – räckte inte för en fällande dom i hovrätten.

Det som upprör mig är istället att försvaret sagt att det finns fler vittnen och en film från händelsen, men att åklagaren inte har gjort något för att ta reda på mer om detta. Detta trots att uppgifterna framkom redan under polisförhören. Och just faktumet att alla bevis inte granskats under utredningen är huvudskälet till den friande domen. Jag anser att det verkar klart nonchalant.

Tar man inte hotfulla situationer mot journalister på allvar?

Att grundjobbet i utredningen är slarvigt utfört är allvarligt eftersom hot och hat mot journalister är ett stort och växande samhällsproblem. Enligt en rapport från 2019 hade 30 procent av alla journalister upplevt hot kopplat till arbetet under det senaste 12 månaderna. Och 70 procent hade tagit emot nedsättande kommentarer om sig själva. På Gefle Dagblad har vi varit drabbade flera gånger, bland annat har imamens son tidigare fällts för ett hot mot dåvarande chefredaktör Anna Gullberg. Därför anser jag att jakten på möjlig bevisning hade varit värt några extra samtal för åklagare och polis i detta fall med Abo Raad.