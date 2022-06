Nu har sommarens informationsblad skickats ut

Kära Församlingsbo i Valbo

Jag tror att vi många har burit på ett visst mått av frustration under tider av pandemi, då mycket i samhället har legat på is. I Valbo-Hedesunda pastorat ställde vi om, i stället för att ställa in, verksamhet. Kyrkorna och våra samlingslokaler är sedan i början av mars i år åter öppna utan restriktioner.

I pastoratet sprids informationen främst genom våra digitala och sociala kanaler och anslås även på pastoratets samtliga anslagstavlor i Valbo, Forsbacka och Hedesunda. Veckoblad finns också att hämta på Mikaelsgården i Valbo, Mariagården i Forsbacka, på församlingshemmet i Hedesunda samt på Coop i Hagaström. Det finns tillgängligt från fredagen inför kommande vecka.