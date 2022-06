Nu släpper Gävlebon Emma Sörensen sin debutplatta

Det har varit en lång process men nu är den här - Emma Sörensens debutalbum "Catterfly Metamorphoses" under hennes artistnamn Catterfly. På fredag blir det releasefest för skivan som ges ut via Viktor "Slim Vic" Zeidners skivbolag Lamour Records. på Sunday, gamla Five och Fenix, intill Södermalmstorg där Gävlekamraten Mio Dal står för visuella projektioner. Det är gratis att gå in innan 21 då Emma Sörensen börjar spela och när hon är klar blir det dansant musik med Slim Vic, Julia Gidlöw och sambon Robin Forest.