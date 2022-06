Vadå återvinna och använda vidare?

Det här är ett fall för Per Bolund och de övriga partiernas miljötalespersoner. Jag ville bara byta batteriet i min IPhone X, men det var inte det lättaste, eller näst intill omöjligt. Personalen vid butiken fick inte ta sig an den uppgiften. De fick absolut inte gå in i min mobiltelefon av sekretesskäl eller hur expediten uttryckte det. Det skulle ta tio arbetsdagar att skicka iväg den och byta ett batteri! Runt en tusenlapp skulle det kosta, och allt verkade oerhört omständligt och besvärligt.