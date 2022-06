En vinterdröm – mitt i Gävle

För visst borde vi ha en konstfrusen skridskobana på Strömvallen för allmänheten under årets mörka månader? Det ska vara lätt och lockande att komma ut och röra på sig. Särskilt viktigt är det under årets mörka månader, forskningen är tydlig om solljusets positiva betydelse för vårat mående. Lika tydlig är den om motionens betydelse, och är det en motionsform vi Gävlebor älskar så är det våra skridskor. Låt dessutom någon förening driva en liten kiosk och ansvara för några brasor där man kan grilla korv under helgerna. Förstå hur mysigt!

Det är långt ifrån alla som har tillgång till bil och kan ta med barnen ut till någon sjö i skogen, så låt oss istället flytta åkningen in till stan!

Småbarnsmamma