Öberg verkar ovetande om att lönerna smart nog kopplats till riksdagsledamöterna löneutveckling, som under senare år varit klart bättre än för de flesta andras i samhället. Senaste höjningen 1600 kr per månad till 71 500 kronor per månad. (Januari 2022). Lägg därtill förmånliga pensionförmåner.

Kanske kunde Gävles politiker nöja sig med samma kronpåslag och lika ofta som de tycker till exempel pensionärerna/väljarna ska ha.

Förvånansvärt lätt att få majoritet för beslut om egna förmåner! Ingen större politisk strid om detta.

Anders L