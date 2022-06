Kort sagt om misstroende

To be or not to be. Får en gräsrot reflektera kring turerna senaste misstroende-situationen?! Det är väl väl känt att när en grupp inte mår bra (i denna situation oppositionen) så utser man en syndabock. Då kan man förenas kring detta gemensamma och det känns bra!? Sedan kan man sammanfatta vad justitieministern faktiskt gjort under sin tid. I ett samhälle som så mycket har förändrats hela tiden. Kan man räkna upp dessa insatser han gjort? Sedan kan de som ställer misstroendevotum räkna upp de insatser han i n t e har gjort. Vilka insatser skulle de ha gjort motsvarande denna period? Räkna upp dem! Ingen lätt situation för någon...

Gräsrot