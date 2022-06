Kort sagt om C och bocken

Hopp om C åter blir det C jag känner igen? C verkar nu ta mer avstånd från högern. Det ger en gammal centerpartist hopp om att man kanske återigen kan rösta på dem? Slutade rösta på dem när Maud Olofsson drog iväg partiet åt fel håll och bildade alliansen. En blivande regering med socialdemokrater, centerpartister och vänsterpartister med tre starka kvinnor vore önskvärt.