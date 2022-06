Ska vi vara tacksamma för det här?!

Först snålade trafikverkets trångsynta byråkrater in på den fjuttiga framgång som väl gjorts på Nya Ostkustbanan och nu tycker sig regeringen göra stordåd när dom bara återställer den etappen utan att lägga in några nya. Det betyder att det här projektet rör sig inte framåt alls! Helt oacceptabelt! Det borde vara självklart att varje gång planen revideras ska minst en till längre etapp inkluderas, och även det är närmast skamligt långsam takt. Minst två nya etapper hade behövts i den här nationella planen och då hade Sundsvall-Hudiksvall och Härnösand-Timrå vart lämpligast. Istället fortsätter Ostkustbanan bara vara järnvägen som utreds i all evighet med förspillda tjänstemannalöner och allt utan att någonsin bli byggd. Ska det verkligen få sluta så här?