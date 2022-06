Centerpartiet kritiserar sig själva när de kritiserar sjukvården i Gävleborg

Centerpartiet replikerar på socialdemokraterna i en debattartikel kring sjukvården, vilket väcker en del förvåning. Värt att påpeka är att C styrt tillsammans med S i Region Gävleborg i 13 år och är precis lika ansvariga för sjukvårdens utveckling i Gävleborg som S är.

Det är också värt att notera att Bollnäs sjukhus som tidigare drevs av den privata aktören Aleris under Centerpartiets ledning återgick till regionens egen regi, någon ny upphandling kan vi heller inte skymta. Vidare har C varit med och beslutat om att regionen ska avsluta sitt samarbete med privata aktörer som utför ADHD-utredningar för BUP. C har också avslagit samtliga förslag vi lagt fram som inneburit att externa aktörer ska ges möjlighet att bistå regionen i att korta köerna. De framstår alltså inte alls så öppna för privata aktörer som de får det att låta i sin debattartikel.