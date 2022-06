Du har helt rätt med din ledare där du poängterar att under Alliansens tid var möjligt att bryta Socialdemokraternas regeringsinnehav där "Reformer och sakpolitik sattes över gammalt groll".

Det talet är kallat "Det mest vantolkade talet i svensk historia", då det gällde en påminnelse om flyktingmottagningen under jugoslaviska kriget och uppmanade svenska folket att välkomna de flyktingströmmar som förväntades under kommande år. Människor som flyr i antal som liknar det vi hade under Balkankriget i början av 1990-talet.

Fredrik Reinfeldt förlorade alltså regeringsmakten till en ny allians på vänstersidan med en Decemberöverenskommelse 2014 där även C och L ingick.

De flyktingar som senare togs in från Mellanöstern och Nordafrika var alltså den nya vänsterns ansvar. De människor som med klanbeteende byggde upp nya parallellsamhällen utan like och de kommande kriminella gängen som eskalerat till även stora upplopp mot polisen.

Näringsminister Maud Olofssons politik kan man bäst ta del av i hennes utmärkta memoarbok: "Jag är den jag är", utgiven 2014.

Håkan Lidström