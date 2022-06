Råttorna tar över på nedre Brynäs

Sophanteringen är urusel. Vad görs? Vem har ansvaret? Folk flyttar, missnöjda med skötseln. Råttgift och råttfällor har lagts ut, men för sent! Vet ägarna hur många ungar som föds varje dag? Vet de hur smarta råttor är när väl insatser sätts in? Det kan inte vara ok 2022 att råttor återigen tagit över viss del av Brynäs. Det kommer att sprida sig över hela Brynäs.