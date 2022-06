Inse att det blir dåligt resultat när man kör solorace

Kännetecknande för sossarnas agerande (L och C tiger och samtycker) är att de kör sitt eget race och undviker så mycket som möjligt och lite till att enligt kommunallagens principer låta övriga partier delta i utredningar och framtagande av beslutsunderlag.

Hur har det blivit så här? Jo, valresultatet 2018 gav S 35 procent, C åtta procent och L sju. De övriga partierna fick resultat mellan S och C. Av resultatet kan alla förstå att väljarmajoriteten inte har gett något parti rätten att utöva majoritetspolitik och alla partierna meddelade väljarna före valet att de var självständiga. Men eftersom S, trots att de inte fick väljarmajoritetens förtroende, anser att de som största parti ändå har kompetens för och ensamrätt till makten i kommunen, så köpte de lojaliteterna av L och C i utbyte mot kommunalrådsposter och ordförandeposter till dessa kommunalråds nära anhöriga. Poster som C och L inte var berättigade till genom valresultatet! C och L blev lojala och ställer upp på det mesta från S.

Resultatet av kapningen av makten avslöjar mycket väl att trion inte klarar av att hantera kommunen och då främst skolfrågorna på egen hand. Se även hur det blev med Storviksbadet! De måste inse att det blir ett dåligt resultat när man ska köra solorace och inte låta alla partier få insyn i och delta i utredningar, med mera.