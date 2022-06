Premiär för Hemvärnets Musikkår Uppsala i Regementsparken

En musikkår som är godkänd för statsceremoniella uppdrag såsom musikkår vid högvaktsbyte på Stockholms slott, det skedde senast för två veckor sedan då kåren under tre dagar skötte detta uppdrag. Under ledning av Marcus Jonssons taktpinne bjöds årets största publik som samlats i och utanför paviljongen på en konsert med en bra blandning av musikstycken. Som extranummer spelades Under Blågul Fana vilket gladde publiken innan det var dags att vandra hemåt i solskenet efter att fått lyssnat till en fin konsert från en musikkår som gärna får återkomma nästa år.