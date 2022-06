Demokratisk styrning av vården, tack!

Under den gångna mandatperioden har de styrande inom S, C, Mp och V likt gräddstinna bondkatter legat på rygg och upprepat mantrat ”tillitsbaserad styrning” samtidigt som det dansats hälsingehambo friskt på borden! Nej, Jan Lahenkorva (S), ska ditt tal om demokratisk styrning av sjukvården få någon som helst trovärdighet så får du nog gnugga ur ögonen och komma in i matchen.

Region Gävleborg behöver en sund demokratisk styrning – vården kommer inte att klara av fyra år till av icke-styrning.

Ta parti för sjukvården i regionvalet 2022!

Fredrik Röjd

Sjukvårdspartiet Gävleborg