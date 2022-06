Framtidsmalmen finns i svenska gruvor

Men även om näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson uttryckt att han älskar gruvor måste exploateringen ske med eftertanke. Vi får inte bli en ren råvaruproducent åt världen. De nya gruvornas sällsynta mineraler och metaller måste i första hand få gå till svensk innovativ industri.

Att Sverige under lång tid varit en för omvärlden viktig gruvnation och också tjänat bra på exporten av malm är tveklöst. Närmare en tiondel av all vår export är malm och metaller. Mer än 95 procent av allt järn och en tredjedel av all zink och bly i EU kommer från de tolv aktiva gruvor vi har i Sverige. Malm och metaller har i årtionden räckt till både export och svensk industri. Hälften av alla svenska gruvor har varit verksamma i mer än 50 år.