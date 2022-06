Zontastipendier till tre studenter

Maja Jerfström och Kanokphet Boonma, Borgarskolan SA19C, delar på 1 500 kronor: Maja och Kanokphet har i sitt gymnasiearbete undersökt jämställdheten inom fotbollsklubben Gefle IF. De har med engagemang och nyfikenhet granskat hur Gefle IF arbetar för att främja jämställdhet samt hur det i dagsläget ser ut inom klubben. De har kommit fram till att Gefle IF arbetar för att främja jämställdhet men att det finns förbättringsområden.