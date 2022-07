Vi utreder samtliga skadeanmälningar noga

Inom Löf går vi alltid noga igenom vart och ett av de skadeanmälningar som kommer in till oss från våra kunder. Utöver kundens anmälan ser vi också till att begära in och analysera all tillgänglig medicinsk dokumentation som har med det aktuella ärendet att göra. Beslutet som vi sedan fattar grundar sig alltid på den patientskadelag som vi har att förhålla oss till.