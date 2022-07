Så ska fler vinna på vindutbyggnaden!

Därför föreslår Miljöpartiet nu sex viktiga förslag för att öka den enskilda individens rättigheter när vindkraften etablerar sig. Vindkraft är viktig - men näringen behöver struktureras upp för att säkerställa att bolagen agerar rättvist och med respekt för enskilda, och naturen.

Miljöpartiet de gröna föreslår:

1. Alla närliggande markägare ska ha rätt till ersättning. Idag fungerar det så att när nya vindparker ska byggas så har enbart den markägare där vindkraftverket ställs rätten att förhandla fram ett arrendeavtal. Det innebär att markägare i närheten inte får ut något av etableringen. MP föreslår att alla markägare inom en viss radie från kraftverken ska ha rätt att delta i förhandlingen om ersättning vid etableringen. Om en överenskommelse inte kan nås ska det finnas en fastlagd modell för hur närboende och markägare ska ersättas. I denna modell ska hänsyn tas till påverkansfaktorer såsom ljud och ljus.

2. Utred möjligheterna till stärkt rätt till rättshjälp för mindre markägare och enskilda villaägare i närheten av etableringen. Dessa upplever ofta en osäkerhet i processerna vid en nyexploatering. Därför är det rimligt att utreda hur rätten till rättshjälp/ekonomisk ersättning för processer kan stärkas för den här gruppen.

3. Inför en lokal elbonus för förnybar elproduktion. Miljöpartiet föreslår en statligt finansierad kompensation till Sveriges kommuner för förnybar elproduktion. Detta tjänar två syften. Dels att skapa ett tydligt ekonomiskt incitament för kommunerna att säga ja till vindkraft på fler platser än i dag. Men också att flytta över resurser från staten till kommunerna, som sedan många år haft det tufft ekonomiskt. Vi föreslår en utdelning på 10 miljoner kronor per år för varje befintlig TWh förnybar el, och 30 miljoner kronor per år under tio års tid för varje ny tWh förnybar el.