Storbandsjazz av klass på Bangen

Fredagen öppnade med Sandviken Big Band med den amerikanske saxofonisten och arrangören Bob Mintzer i fronten. Med ett variationsrikt utbud framfördes jazzstandards som But not for me, Tickle toe och You don't know what love is. Som tenorsaxofonist är Bob Mintzer lysande och som den ypperlige kompositör han är så hade han själv flera nummer med på repertoaren, bland annat en cha-cha. När han på slutet av konserten bjöd in tenorkollegan Krister Andersson blev det succé, då även denne visade sin mästarklass för publiken.