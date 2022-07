Det krävs fler åtgärder för att trygga en bra hemtjänst för synskadade

Brottsförebyggande rådet har tidigare konstaterat det är problematiskt att många olika anställda från hemtjänsten passerar äldres hem. Det skapar otrygghet och ökar risken för att obehöriga tar sig in i bostaden. BRÅ har konstaterat att det vore önskvärt för tryggheten att de äldre kan utveckla någon grad av personlig relation till vårdarna.

Tyvärr har vi under senaste åren möts av nyheter om olika former av brott mot äldre. I dag finns det exempel på brottslighet där gärningsmän utgett sig för att vara hemtjänstpersonal eller hantverkare i syfte att råna äldre i deras hem. Under senaste året har det även rapporterats om att olika former av digitala brott mot äldre ökat.

Situationen för äldre synskadade är särskilt utsatt. Flera äldre synskadade som har hemtjänst har ofta flera olika insatser i omsorgen. Detta innebär att många olika personer från flera olika yrkesgrupper träffar omsorgstagaren och kommer in i dennes hem. Det är inte ovanligt att tio–femton olika yrkespersoner besöker den enskilde under en tvåveckorsperiod.